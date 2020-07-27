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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor’un 34 maçında 17 hakem görev yaptı

İHA

Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 farklı hakem düdük çaldı.

Kayserispor’un 34 maçında 17 hakem görev yaptı

Hes Kablo Kayserispor’un bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 farklı hakem düdük çaldı.
20192020 futbol sezonunda Süper Lig'e veda eden takımlar arasında bulunan Hes Kablo Kayserispor'un oynadığı 34 maçta 17 farklı hakem görev yaptı. Ligi 8 galibiyet, 8 beraberlik, 18 yenilgi ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'un maçlarında Ali Palabıyık, Ali Şansalan, Alper Ulusoy, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Koray Gençerler, Mete Kalkavan, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Tugay Kaan Munamoğlu, Ümit Öztürk, Zorbay Küçük düdük çaldı. Sarı kırmızılı takımın en çok maçını yöneten hakem Ali Şansalan oldu. Çanakkale Bölgesi hakemi 5 kez Kayserispor maçı yönetirken Hüseyin Göçek, Arda Kardeşler ve Cüneyt Çakır da 3'er kez Kayserispor maçında düdük çaldı. Ali Şansalan oldu. Ali Şansalan’ı 3’er maçta Arda Kardeşler, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek takip ederken 2’şer maçla Ali Palabıyık, Atilla Karaoğlan, Fırat Aydınus, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Mete Kalkavan, Zorbay Küçük takip ederken 1’er maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu, Halil Umut Meler, Koray Gençerler ve Halis Özkahya görev yaptı. Sarı Kırmızılılar, en çok Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda puan topladı. Kayserispor, Arda Kardeşler'in yönettiği 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan çıkarırken Mete Kalkavan'ın yönettiği 2 maçta da galip gelerek 6 puan hanesine yazdırdı. Kayserispor’un bu sezon maçlarını yöneten hakemler şunlar
Ali Şansalan: 5 maç (1 G 1 B 3 M)
Arda Kardeşler: 3 maç (2 G 1 B)
Cüneyt Çakır: 3 maç (1 B 2 M)
Hüseyin Göçek: 3 maç (1 B 2 M)
Ali Palabıyık: 2 maç (2 M)
Atilla Karaoğlan: 2 maç (1 B 1 M)
Fırat Aydınus: 2 maç (1 G 1 B)
Mete Kalkavan: 2 maç (2 G)
Özgür Yankaya: 2 maç (1 G 1 M)
Ümit Öztürk: 2 maç (1 G 1 M)
Zorbay Küçük: 2 maç (2 M)
Koray Gençerler: 1 maç (1 B)
Halil Umut Meler: 1 maç (1 B)
Alper Ulusoy: 1 maç (1 M)
Halis Özkahya: 1 maç (1 M)
Tugay Kaan Munamoğlu: 1 maç (1 M)
Mustafa Öğretmenoğlu: 1 maç (1 M)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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