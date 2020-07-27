Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de bir kişi, kendisini telefonla arayarak isminin terör örgütüne karıştığını söyleyen kişilere yaklaşık 19 bin TL para verdi. Dolandırıldığını anlayan şahıs jandarmaya başvurunca, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İncesu İlçesi'ne bağlı Hamurcu Mahallesi'nde yaşayan D.Ç.'yi telefonla arayan kişiler; isminin terör örgütüne karıştığını, adının terör örgütü listesinden çıkarılmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Daha sonra D.Ç.'nin evine gelen şahıslar, 2 tam altın, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, 5 bin 500 TL ve 180 Euro alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan D.Ç., jandarmaya ihbarda bulundu. Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; B.S. ve N.C. yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.S. tutuklanırken N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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