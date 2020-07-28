Kayserispor 34 maçta 40 gol attı 10 golle Pedro Henrique zirvede

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 34 maçta 40 gol attı.
32 puanla Süper Lig'e veda eden takımlar arasında bulunan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 34 maçta rakip ağlara 40 gol atabildi. SarıKırmızılı takımda en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.
Attığı 10 golle takımın en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Pedro’yu 8 golle Artem Kravets, 5 golle Bernard Mensah, 3’er golle Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Muris Mesanovic, 2 golle Emmanuel Adebayor ve 1’er golle Cristian Sapunaru, Benoit Poulain, Emre Demir, Ömer Uzun, Digeo Angelo, Levan Shengelia (Konyaspor kendi kalesine) takip etti.
Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Pedro Henrique : 10 gol
Artem Kravets : 8 gol
Bernard Mensah : 5 gol
Umut Bulut : 3 gol
Muris Mesanovic : 3 gol
Hasan Hüseyin Acar : 3 gol
Emmanuel Adebayor : 2 gol
Cristian Sapunaru : 1 gol
Benoit Poulain : 1 gol
Emre Demir : 1 gol
Ömer Uzun : 1 gol
Deigeo Angelo : 1 gol
Levan Shengelia : 1 gol
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.