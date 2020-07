Kurban Bayramı öncesi belediye işçilerinin bayram ikramiyeleri ödendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışan personelin bayram ikramiyelerinin tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarının her zaman tam ve zamanında ödendiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veriyoruz. Şehrin çoğu üretim tesislerini yer aldığı, alışveriş merkezlerinin odağı durumundaki Melikgazi ilçemiz her geçen gün planlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum. Kadrolu işçi olarak çalışan mesai arkadaşlarımıza ikramiye ödemesini bayram öncesi hesaplarına yatırdık. Böylece bayram alışverişlerine katkı sağlandı.” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu bayramda da belediye işçilerinin çifte bayram yapacağını bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

