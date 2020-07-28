İşçilerin çifte bayram sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşçilerin çifte bayram sevinci

İHA

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Bünyan, ve Akkışla belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilere ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Bünyan, ve Akkışla belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilere ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.
Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmetİş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyelerinde çalışan sendika üyesi şirket ve kadrolu işçilerinin tamamına ikramiyelerinin bayram öncesinde yatırıldığını belirterek şu şekilde devam etti; “Belediyelerde çalışan şirket ve kadrolu üyelerimize Kurban Bayramından önce bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimizin sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur.” Dedi.
Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu’na, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan’a, Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a, Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan’a, Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun’a, Tomarza Belediye Başkanımız Davut Şahin’e, Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan’a ve belediye şirketlerinde çalışan üyelerimiz ve kadrolu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.
Ayrıca Yahyalı, Sarıoğlan, Sarız ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimizde ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmetİş ailesi olarak da sevinçliyiz “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Reklam Ajansı 10. Yılını Kutluyor
YEREL HABERLER Kar Reklam Ajansı 10. Yılını Kutluyor
Kurban Bayramı öncesi belediye işçilerinin bayram ikramiyeleri ödendi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi belediye işçilerinin bayram ...
"Su zamları kabul edilebilir bir zam değil" İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Lütfen işi ciddiye alın"
YEREL HABERLER "Su zamları kabul edilebilir bir zam değil" İYİ Parti ...
(Özel) Bu aparat gerçek pazarlığı aratmıyor Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Bütün hazırlıklarımız tamam"
YEREL HABERLER (Özel) Bu aparat gerçek pazarlığı aratmıyor Kocasinan ...
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan'dan Kurban Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan'dan ...
Sarız ilçesine ambulans helikopterin ilk inişi sevinç yaşattı
YEREL HABERLER Sarız ilçesine ambulans helikopterin ilk inişi sevinç ...
1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden gençlere tiyatro daveti
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden ...
Prof. Dr. Yıldız: Kayseri'de günlük 5'e düşen vaka sayısı 100'ü geçti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız: Kayseri'de günlük 5'e düşen vaka ...
Develi'deki samanlık yangınında büyük hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Develi'deki samanlık yangınında büyük hasar meydana ...
Silviu Lung tarihe geçti
YEREL HABERLER Silviu Lung tarihe geçti
U17 Kız Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı Kayseri Gençlerbirliği’nden 3 oyuncu davet edildi
YEREL HABERLER U17 Kız Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu ...
Kayserispor 34 maçta 40 gol attı 10 golle Pedro Henrique zirvede
YEREL HABERLER Kayserispor 34 maçta 40 gol attı 10 golle Pedro ...
Kayserispor en kötü averaja sahip
YEREL HABERLER Kayserispor en kötü averaja sahip
Prosinecki'nin Kayserispor karnesi
YEREL HABERLER Prosinecki'nin Kayserispor karnesi
SP İl Başkanı Av. Baki Coşkun oldu
YEREL HABERLER SP İl Başkanı Av. Baki Coşkun oldu
Develi Ziraat Odasından Kayseri Şeker’e teşekkür
YEREL HABERLER Develi Ziraat Odasından Kayseri Şeker’e teşekkür
Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala düştü: ...
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi feci ...
Melikgazi Zabıtası'nın anlık dikkati faciayı önledi ve takdir topladı
YEREL HABERLER Melikgazi Zabıtası'nın anlık dikkati faciayı önledi ...
Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda ...
Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe ...
Talas Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Talas Kurban Bayramı’na hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X