İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Bünyan, ve Akkışla belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilere ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmetİş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyelerinde çalışan sendika üyesi şirket ve kadrolu işçilerinin tamamına ikramiyelerinin bayram öncesinde yatırıldığını belirterek şu şekilde devam etti; “Belediyelerde çalışan şirket ve kadrolu üyelerimize Kurban Bayramından önce bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimizin sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur.” Dedi.

Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu’na, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan’a, Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a, Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan’a, Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun’a, Tomarza Belediye Başkanımız Davut Şahin’e, Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan’a ve belediye şirketlerinde çalışan üyelerimiz ve kadrolu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca Yahyalı, Sarıoğlan, Sarız ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimizde ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmetİş ailesi olarak da sevinçliyiz “dedi.

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