Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin eğitim, kültür, gençlik ve spor çalışmalarını kurmaylarıyla birlikte değerlendirerek, projeleri masaya yatırdı. Başkan Büyükkılıç, özellikle gençlerin önemine değinerek, “Gençliği olmayan hiçbir kurum, kuruluş ve devlet ayakta kalamaz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Genel sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile ilgili daire başkanları katıldı.

Belediye bünyesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor çalışmaları hakkında brifing alan Başkan Büyükkılıç, 20192020 yılı çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, gençlerin birer hazine olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerde gençleri çok önemsediklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, “Gençlik bizim için çok çok önemlidir. Gençliği olmayan hiçbir kurum ve kuruluş, devlet ayakta kalamaz. O açıdan bizlerde gençlerimizin eğitim, donanımlı, tarihi misyona uygun o anlayış içerisinde yetişmelerini sağlamak amacıyla eğitim alanında, kültür alanında, siyaset, spor alanında donanımlı olmaları için gayret gösteriyoruz. Z kuşağı olarak nitelendirilen yavrularımızın sosyal alanda kendilerini daha da geliştirecek bir gayret içerisinde bilimle buluşmalarını, insanlıkla buluşmalarını sosyal mecrada kendilerini rahatlıkla ifade etmelerini, ülkemize, kendilerine rahatlıkla kazanım elde edecek şekilde birikimlerini kullanmalarını elbette ki önemsediğimizi buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

“KAYSERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ”

Kayseri’nin eğitim ve kültür merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Kayseri sosyalliğin merkezidir. KAYMEK ile bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmak suretiyle kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde gençlerimizi donanımlı hale gelmesini sağlayan bir gayret içerisindeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 20192020 yılında gençlerimize yapılan çalışmaları ve onlardan beklentilerimiz bir bakıma değerlendiriyoruz. Kütüphanelerimizle, sportif ortamlarımızla, bilim merkezimizle z kuşağının gerçekten donanımlı hale gelme anlayışı içerisindeyiz” diye konuştu.

Z kuşağının sosyal medyayla olan bağlarından da bahseden Başkan Büyükkılıç, gençlerin sosyal medyayı bir iletişim merkezi olarak gördüklerini belirterek, “Sosyal medyadan tamamen koparak yaşamak bugün özellikle gençlerimiz için çok mümkün değil. Bu çerçeveden baktığımızda sosyal medyaya bir duruş geliştirmemiz yerine sosyal medyayı daha aktif, daha faydalı bir şekilde nasıl kullanabileceğimiz üzerinde durmamız gerekiyor. Gençlerimizi yanlışlardan korumalı, art niyetli kişilerin tuzaklarına karşı uyanık olmalarını sağlamalıyız. Tabii ki, sınırlarımız olmalı. Çünkü esas olan sosyal medyada değil hayatta var olabilmek. Gençlerimiz için öyle hizmetler vermeliyiz ki; Eğitim, kültür, spor alanında gelişmelerini sağlayarak sanal dünyaya olan bağımlılıklarını azaltarak, gerçek dünyada var olmalarını çabalamalıyız” dedi.

Kurban Bayramının yaklaştığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Hemşehrilerimin şimdiden Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde sağlıklı bir şekilde daha nice bayramlara erişmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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