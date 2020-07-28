Mehmetçikten engelli gence akülü araç desteği

Yahyalı Belediyesi’nin girişimleriyle 12'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 2'nci Mühimmat Tabur Komutanlığı Personeli tarafından engelli genç Mahmut Bilici'ye akülü araç hediye edildi.

Akülü aracı bozulunca sıkıntıya düşen gencin yardımına Mehmetçik yetişti. Engelli gence Mehmetçik tarafından alınan akülü araç, Yahyalı Belediye hizmet binasında teslim edildi. Akülü aracın tesliminde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “2'nci Mühimmat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan subaylarımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Bir güzelliğe imza atmak için burada toplandık. Akülü aracımızı Mahmut kardeşimizle buluşturacağız. Türk Askeriyle her zaman gurur duyduk. Bu örnek davranışları da bizleri duygulandırdı. Bir Türk olmaktan, Türk Vatandaşı olmaktan kıvanç duyuyorum. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız, yanlarında olduğumuzu da hissettirmeliyiz. Gerek belediye olarak, gerek vatandaş olarak, gerekse Türk Askeriyle yanlarında olduğumuzu bilmeleri çok daha farklı diye düşünüyorum” diye konuştu.

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