Gülsoy: "Salgın nedeniyle birçok sektörde sıkıntı devam ediyor" KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, pandemi sürecini değerlendirerek, "Salgın nedeniyle birçok sektörde sıkıntı devam ediyor" dedi.



KTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO'da düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüsün etkilerinin halen devam ettiğini söylerek, "Hala etkileri devam eden salgın süresince hepimiz çok olumsuzluklar yaşadık. Tecrübe abidesi, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz büyüklerimiz aylarca evlerimizden çıkamadı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da öyle. Sağlık, gıda, hijyen gibi bazı sektörlerin dışında neredeyse tüm alanlarda ticaret yavaşladı, çarklar durdu. Ama, unutmayın bu süreçte eticaret hiç durmadı. Bilakis eticaret 510 yıllık hedefine 510 haftada ulaştı. Son iki yıldır göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuyu her platformda eticaretin önemini vurgulamaktayız. Eticaret konusunda eğitimler, paneller , konferanslar düzenledik. Bu salgınla eticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kurumsallaşmanın, markalaşmanın elzem olduğu ekonomi dünyasında rekabet edebilmek için yeni dönemde ne üretirsek üretelim, ne satarsak satalım mallarımızın dijital platformlarda tanıtımını iyi yaparak ambalajdan, kargoya kadar eticaret ve eihracatta mutlaka daha etkili olmayız. Önümüzdeki yıllarda 2020 yılı dijitalleşmenin, eticaretin ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. Salgın nedeniyle hala birçok sektörde sıkıntı devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir bölümü doğal olarak zorunlu olmadıkça bırakın ticareti, sokağa çıkmamaya özen gösteriyor. Hükümetimizin teşvik kararları ve bankaların düşük faiz uygulamaları nedeniyle konut, otomotiv gibi bazı sektörlerde ciddi hareketlilik yaşanmasına rağmen, turizm başta bir çok sektörde sıkıntılarımız sürüyor. Turizm ülkemizin en önemli girdilerinden ve dış ticaret açığını kapattığımız kalemlerden biriydi. Bankaların yurt içi turizm için uygun kredi imkanına rağmen, bu yıl Kayseri ve Türkiye olarak turizmden umduğumuzu bulamayacağımız açık. Özellikle sahil kentlerinde önümüzdeki aydan itibaren bir hareketlilik beklense de, geçen yılki turist sayısı ve gelirinin yarısına bile ulaşamayacağımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Borcunu düzenli ödeyen firmaların indirimlerle teşvik ve takdir edilmesini beklediklerini dile getiren Gülsoy, "Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta bir kanunu kabul etti. Halk arasında ‘İstihdam Paketi Kanunu’ olarak dillendirilen, ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’ ile işten çıkartılma yasağı 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Bu kanunla Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresinin de 6 ay uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki verildi. Meclisin iradesi başımızın üzerinde. Biz elbette çalışanlarımızla var olacağımıza inanmış insanlarız. Biz, ‘alın teri kurumadan çalışanın hakkını ödeyin’ inancına sahip bir milletiz.Önce işletmelerimizi yaşatmalıyız ki, sonra bu işletmelerde insanlar çalışabilsin.Elbette hepimiz istihdama katkı vereceğiz, ama işletmelerimizin ayakta kalması adına gerekli adımlarında aynı hızla atılması gerekiyor. Kıdem tazminatı çalışmalarında her iki tarafın hak kaybı olmadan iş insanlarına yeni yükler getirilmemeli. Özellikle geriye dönük hesaplamaları 5 yıl değilde mümkünse 3 aya yoksa en fazla 1 yıl olmalıdır.

Salgın süresince bizlerinde ilettiği talepler doğrultusunda bazı vergi ve harçların ödemeleri ötelendi. Hükümetimiz geçmiş dönemlerde de vergi ve sigorta primlerini yapılandırmıştı. Geride bırakmaya çalıştığımız bu sıkıntılı süreçte önceden yapılandırılan ödemelerin bir kısmında aksama oldu. Ötelenen borçların ödemeleri de geldigeliyor. İşletmelerimizin bunun altından kalkabilmesi mümkün değil. Bunun için eski yapılandırmaların yeniden revizyonu, ötelenen borçların da ödenmesinde kolaylıklar getirilmesi gerekir. Tabi borcunu düzenli ödeyenlerin de indirimlerle teşvik ve takdir edilmesini bekliyoruz" dedi.



İSO 500'e giren Kayseri firmalarını tebrik eden Başkan Gülsoy, "İstanbul Sanayi Odası’nın geleneksel hale getirdiği ülkemizin İlk 500’deki sanayi kuruluşlarının listesi açıklandı. Bu listede Kayseri’den de 15 işletmemiz yer alıyor. Bir önceki yıl, yani 2018 raporunda bu rakam 18’di. Maalesef üç firmamız muhtemel ki İkinci 500’e kaymış. Kayseri Ticaret Odası olarak bu işletmelerimizi tek tek ziyaret ediyor ve başarılarının devamını iletiyoruz. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve İlk 500 arasında yer alan 6 şirketimiz için düzenlenen programa katıldık. İkinci sıradaki Kayseri Şeker Fabrikamızı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederek bilgi aldık. Gururumuz, gözbebeğimiz olan şehrin ve ülke ekonomisine büyük katkı veren şirketlerimizi buradan bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla şirketimiz ilk 500’de yer alır. Kayseri Ticaret Odası olarak şehrin ve ülke ekonomisine katkı veren, istihdam oluşturan ve ülkesi için mücadele eden tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Dünyada daha fazla Türkiye, Türkiye’de daha fazla Kayseri için daha çok üretmeli, çalışmalı ve gayret göstermeliyiz" şeklinde konuştu.



Yerli otomobilin Kayseri'nin de arasında bulunduğu Orta Anadolu Havzası'nda üretilmesini istediklerini dile getiren Ömer Gülsoy, "Ay içerisinde bir güzel gelişme yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, ‘biz daha ucuza veririz’ dediler uçak fabrikalarımızı, silah ve cephane fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı kapattırdılar. Hatta 60 yıl önce yaptığımız ‘Devrim’ ile dalga seçip ‘Sizin otomobil yapmanıza ne gerek’ var dediler. Ama, bugün şükürler olsun yerli otomobilimizi yapacak fabrikamızın temelini geçtiğimiz günlerde attık. Yerli otomobili yapacak Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu arasında bizim de üye olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği lokomotif görevi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla temeli atılan fabrika 1.5 yılda tamamlanacak ve 2022’nin son çeyreğinde banttan ilk yerli otomobil inecek. 7’den 70’e 83 milyonun sahiplendiği bu proje Büyük, Güçlü, yenilikçi ülkemizin sembollerinden biri olacak. Geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığımız otomobile sahip olmak ve bayilik alabilmek için şimdiden binlerce kişinin ve işletmenin başvurduğunu belirtmek isterim. ‘Keşke’ demeyi çok sevmem ama keşke bu otomobil Kayseri’nin de aralarında bulunduğu ‘Orta Anadolu Havzası’nda üretilse ve bölgenin kalkınmasına katkı verseydi. Kayserili hayırseverlerin 36 yıl önce yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na hibe ettiği Aspilsan’ın yerli otomobilin ‘Elektrikli lityum bataryasına’ teklif verdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz ay Sayın Bakanlarımız ve TOBB Başkanımıza bizim de katıldığımız bir programla ASPİLSAN'da bu konuda bir sonum yapıldı. Yerli otomobilin 78 ayrı parçasının yüzde 92’si Türkiye’den temin ediliyormuş. Dilerim ki Kayseri buradan payını alsın60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TOBB Başkanımız ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



İhracat rakamlarına değinen KTO Başkanı Gülsoy, "Bu yılın ocak ve şubat aylarında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10’dan fazla artış göstermişti. Salgın nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında ciddi düşüş yaşadık. Haziran ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla daha iyi. TİM verilerine göre haziran ayı ihracatımız 170 milyon dolar. Serbest Bölge verileri ile rakam 200 milyon doları geçiyor. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 125 milyon dolardı. Geçen yılki düşüş bizimde tepki gösterdiğimiz 9 günlük ramazan bayramı tatilinden kaynaklanmıştı. İlk altı aylık rakamlara baktığımızda ülkemizde ihracat yüzde 15 daha küçülmüş. Bu oran Kayseri’de yüzde eksi 11 gibi. Yani ihracatımız Türkiye ortalamasına göre dahi iyi. Bu yılın ilk 6 ayında TİM verilerine göre yaklaşık 880 milyon dolar ihracat yapmışız. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 990 milyon dolardı. Bu yılın ilk altı ayında Serbest Bölge’den de yaklaşık 218 milyon dolar ihracat yapılmış. İkisini topladığımız da 1.1 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Geçtiğimiz yıl 2.5 milyar dolar ihracat yapmıştık. Hazirandan itibaren ihracatta bir artış gözlüyoruz. Önümüzdeki 6 ay da böyle devam ederse geçen yıl rakamını inşallah yakalarız diye ümit ediyorum" dedi.



"Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter"

Başkan Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her meclis toplantımızda ve fırsat bulduğumuz her etkinlikte Kayseri’nin sorunlarını ve beklentilerini dillendirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. yılını idrak edeceğimiz ekim ayı içerisinde komşumuz Yozgat ve Sivas’a Ankara’dan hızlı tren gelecek. Yine aynı şekilde Ankara Niğde otobanı da 29 Ekim’de açılacak. Bu illerimizi tebrik ediyorum. Günü geldiğinde o illerimizdeki Oda başkanlarımıza tebrik mesajları göndereceğim. Acaba bu şehirlerimizin ticaret odası başkanları da YHT ve otoban bağlantısı nedeniyle bize ne zaman tebrik mesajı gönderecekler, aylardır, yıllardır bu soruyu sormaya devam ediyoruz

Arkadaşlar birbirimizi aldatmayalım, ulaşım olmadan ticaret olmaz. Martta, nisanda mayısta ticaretimiz niye durdu? Evet salgın vardı, hala var. Ama, havaalanları, garlar, otogarlar, hatta limanlar kapalı değil miydi? Yani ulaşım durdu, ticaret de durdu Onun için Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter ve binlerce yıldır Orta Anadolu’da ticaretin merkezi kabul edilen şehrimiz bırakın rekabeti geriye gider.

KayseriAnkara Yüksek Hızlı Tren Hattının ihalesini, havaalanının genişlemesini, otoban bağlantımızı, Lojistik Merkezimizin inşasını ve tek tek saymak istemediğim diğer beklentilerimizi ısrarla gündemde tutmaya devam edeceğiz. Lütfen değerli basın mensupları da, siz de her vesile ile bu konuları Kayseri’nin gündeminde tutun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.