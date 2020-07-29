Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Dörttaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Çiğdem K. hayatını kaybederken, Ö.K., U.K. ve N.A.'da ağır yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiğdem K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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