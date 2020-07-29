Hayırseverlerden çocuklara bayramlık hediyesi

Kayseri'nin Develi İlçesinde Yaşar Paksoy’un organizesiyle bir araya gelen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü hayırseverlerden aldıkları desteklerle Bahçebaşı Mahallesine 43 çocuğa bayramlık hediye etti.

Kurban Bayramı öncesinde çocukların yüzlerini güldüren böylesi anlamlı bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cabbar Başkan; “Hayırseverlerimize, bu hediyeleri yavrularımızla buluşturan değerli kurum amirlerimize ve bayramın ruhuna uygun böylesi bir etkinliğe zemin hazırlayan başta muhtarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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