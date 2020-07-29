Kayseri'de bayramda bin 514 polis görev yapacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada arife günü ve bayramda bin 514 personelin görev yapacağı, emniyet ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla; ilimiz merkez ve ilçelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeyde planlanmıştır. Korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, arife günü ve Kurban Bayramı süresince il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere 24 saat esasına göre 588 ekip ve bin 514 personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri arttırılmıştır. Her zaman olduğu gibi halkımızın huzurunu ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli halleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, diğer telefonlarımız ve email adresimize bildirmenizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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