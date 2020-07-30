15 metrelik su kuyusuna düşen İrem, yaralandı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düşen İrem Toprak (14), yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Toprak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede yürüyüş yapan İrem Toprak, dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, halat yöntemiyle girdikleri kuyudaki İrem'i bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar olan Toprak, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-07-29 22:56:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.