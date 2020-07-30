Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

İHA

Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, TFF'nin kararı ile ilgili olarak 'Çok şükür' derken, "Bu süreç hepimize ders olsun. Artık birlik olalım" dedi.

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, TFF'nin kararı ile ilgili olarak 'Çok şükür' derken, "Bu süreç hepimize ders olsun. Artık birlik olalım" dedi.
Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşmenin kaldırılması ve yeni sezonun 21 takımla oynanması kararı ile ilgili olarak "Ne yalan söyleyeyim. bunu sadece temenni olarak görüyordum. Böylesi bir karar, Kayserispor'umuz için çok önemli. Çok değerli. Bunun kıymetini bilelim" dedi.
Orhan Taşçı, "Çok şükür olması gereken oldu. Yapılan tüm haksızlıklara rağmen Kayserispor ait olduğu yerde kaldı. Küme düşmenin ne olduğunu 1 hafta bile olsa anladık. Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, tüm şehir olarak birlik olursak ancak başarıya ulaşırız. Emeği geçen herkese teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Türk futboluna hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Türk futboluna ...
Berna Gözbaşı: "Göreve devam edeceğim"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Göreve devam edeceğim"
Halısahalar 4 Ağustos'ta açılıyor
YEREL HABERLER Halısahalar 4 Ağustos'ta açılıyor
15 metrelik su kuyusuna düşen İrem, yaralandı
YEREL HABERLER 15 metrelik su kuyusuna düşen İrem, yaralandı
Kayseri'de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir köy karantinaya alındı
Kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen İşletmelerin Dışında İşlem Yapanlara 13 bin 934 TL İdari Para Cezası
YEREL HABERLER Kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen İşletmelerin ...
15 metrelik kuyuya düşen genç kız yaralı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER 15 metrelik kuyuya düşen genç kız yaralı olarak ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Kayserispor sevdalıların gözü açık olsun"
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Kayserispor ...
Kayseri'de bayramda bin 514 polis görev yapacak
YEREL HABERLER Kayseri'de bayramda bin 514 polis görev yapacak
Başkan Alan'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Alan'dan Kurban Bayramı mesajı
Kayseri Üniversitesi’nde Yaz Dönemi Uygulamalarında Öğrenciler Maske Üretimi Yapıyor
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’nde Yaz Dönemi Uygulamalarında ...
Yüzleri güldüren proje
YEREL HABERLER Yüzleri güldüren proje
Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya ...
Hayırseverlerden çocuklara bayramlık hediyesi
YEREL HABERLER Hayırseverlerden çocuklara bayramlık hediyesi
Cavit Yurttaş Cami açılıyor
YEREL HABERLER Cavit Yurttaş Cami açılıyor
Kurban bayramı mesajları
YEREL HABERLER Kurban bayramı mesajları
Başkan Öztürk'ten bayram toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk'ten bayram toplantısı
Başkan Yalçın, pandemi döneminde kitap okuyan çocukları üstü açık otobüsle gezdirdi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, pandemi döneminde kitap okuyan ...
İşçilerin bayram sevinci
YEREL HABERLER İşçilerin bayram sevinci
Başkan Palancıoğlı pazarlık etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlı pazarlık etti
Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttı
YEREL HABERLER Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttı
Başkan Büyükkılıç'tan Develi BİLSEM'e büyük destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Develi BİLSEM'e büyük destek
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X