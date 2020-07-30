Stroton’a 'Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet’ Belgesi Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli: “Standartların üstünü yakalamış durumdayız”

Türkiye’nin dekorasyon ve yalıtım ürünleri üreten önemli firmalarından olan Stroton, Kovid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesini aldı. Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, “Standartların üstünü yakalamış durumdayız” dedi.

‘Gelecek için yalıtım’ sloganı ile 2000 yılında kurulan Stroton, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Korona virüsün 11 Mart’ta görülmesinin ardından Türk Standartları Enstitüsü’ne kovid19 ile alakalı bir ilk başvuru yapan firmaların arasında yer alan Stroton, Kovid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesini almaya hak kazandı.

Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli’ye belgeyi veren TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, “Stroton uzun zamandır Türk standartlarında konuda belgelendirilmiş ürün belgesini hassasiyetle takip eden bir firmamızdır. Kovid19 ile ilgili süreçte de yine aynı hassasiyetle ilk müracaat eden firmalardan olma özelliğini de kazanmış bir firmamız. Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınıyla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığımızın mihmandarlığında gerek sanayi odaları, gerek ticaret odaları, gerek sanayicimiz ve halkımız çok kuvvetli bir irade beyanıyla ciddi bir mücadele sürecine girdik. TSE’de uluslararası ölçekte henüz olmamış, bu seviyeye yaklaşılmamış Kovid19 önleme enfeksiyon önleme kılavuz standardını oluşturdu ve yayınladı. Şuan sanayicilerimiz ve hizmet üreticilerimiz bu kılavuz çerçevesinde girdiden çıktı aşamasına kadar tetkikten geçtiler. Firmamızda bu belgeyi almaya hak kazandı. İnşallah başarılı bir şekilde de süreci yöneteceklerine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Standartların üstünü yakalamış durumdayız”

Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli de, “Biz firma olarak her şeyden önce ürettiğimiz ürünlerin standartlarının bizim kendi ülke standartlarımıza uymasını sağlamaktır. Bu konuda Türk standartları bünyesinde iyi bir denetimden geçtik ve her yılda TSE görevlileri bizim kalibrasyonumuzu incelerler. Verilen evrakların arkasında ne kadar durulduğunu kontrol ederler. Bize en son kovid19 sorunlarıyla ilgili bundan sonra yapacağımız üretimlerde soruna uygun üretim yapabileceğimizin belgesini aldık. En son aldığımız belge bundan önceki yapı kimyasalları bölümünde, ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı konusunda da aynı hassasiyeti gösterdik. Ürettiğimiz ürünlerin Türk standartlarına uygun olmasına çok dikkat ettik. Bugüne kadar da bunu başardık. Sadece ısı yalıtımında değil, su yalıtımında da bunu başardık. Su yalıtımı denilen kısmın içerisinde insan sağlığına zararlı ürünler üretilmektedir. Bunlar kullanıcı açısından uzun yıllara dayalı farklı sağlık sorunlarının çıkmasına sebep olur. Bizler standartlarımızı sağladığımız ve denetlendiğimiz için insan sağlığına zararlı üründe üretmeyiz. Bizim ürünlerimiz ve aldığımız belgeler gerçekten standartların üstünde ve en az standartları yakalamış durumdayız. Uluslararası saha da ürünlerimizi hem ihraç ediyoruz hem de uygulamasını yapıyoruz. Türk standartlarının standartları çok yüksek. Dünya devletlerinin bir çoğunun ulaşamadığı standartları bizim Türk standartları yakalamış durumda. Bu anlamda görevlileri hem tebrik ediyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Yüksek standartlar oluşturmuşlar ve bu standartları yakaladıktan sonra dünyanın herhangi bir yerinde ürün satmakta zorlanmıyoruz. Çünkü diğer ülkeler Türk standartlarının seviyesini iyi bildiklerinden ‘Siz bu belgeyi aldıysanız ürün hazırdır’ diyorlar. Türk standartlarının oluşturduğu belgenin uluslararası akreditasyonu da çok yüksek. Bizde en son aldığımız bu belgeyle de bunu da ispatlamış olduk. Biz firma olarak kovid19’a uygun ürünler üretebiliriz. Şuan bu hakkımız var” şeklinde konuştu.

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