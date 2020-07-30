Şehitlikte hüzünlü arefe

"Daha dün gibi..."

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Kayseri'de şehit aileleri arefe gününde şehitliğe gelerek dua etti.

Kayseri'de şehit aileleri hüzünlü bir arefe geçiriyor. Kurban Bayramı arefesinde şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, Kur'anı Kerim okuyarak dua etti. Hüzünlü anların yaşandığı Kartal Şehitliği'nde de aileler mezarlara su dökerek, hasret gidermeye çalıştı.

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