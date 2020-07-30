İl Sağlık Müdürü'nden maskeli, Covid-19 uyarılı bayram kutlaması

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, maske taktığı fotoğrafını paylaşarak, vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Mübarek Kurban Bayramınızı en içten ve samimi duygularla kutlarken, Covid19 ile mücadelemizin devam ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlatır, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat etmenizi önemle rica ederim" mesajını paylaştı.

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