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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek, tarımsal ve güncel konular ile Kayseri'ye faydalı projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek, tarımsal ve güncel konular ile Kayseri’ye faydalı projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundular.
Kayseri Şeker Göl Tesislerinde gerçekleşen ziyarette Başkan Akay, Kayseri Şeker Fabrikası’nın 20202021 kampanya dönemi ve yatırım planları, şeker sektörünün mevcut durumu, tarımsal faaliyetler ve çiftçinin kalkınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Palancıoğlu’na bilgiler verdi. Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker’in sadece Kayseri’nin değil artık tüm Türkiye’nin bir değeri haline geldiğini söyledi. Palancıoğlu, Başkan Akay ve yönetiminin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların neticesinde, Kayseri Şeker’in her geçen gün çok daha iyi bir konuma geldiğini de belirterek şöyle devam etti;
“Uzun zamandır Kayseri Şeker’e ziyarete gelememiştik. Pandemiden dolayı zaten çok fazla dışarı çıkmıyordu insanlar. Bugün Tatava ve biz de artık Bayram arefesindeyiz, sağ olsun Hüseyin bey bizi çok güzel bir ortamda misafir etti. Kayseri Şeker, Kayseri’nin en önemli kurumlarından bir tanesi, Hüseyin beyin ellerinde de daha güzel şekil alıyor. Burası Kayseri için çok büyük bir değer, bu nedenle Kayseri Şeker’e hepimizin sahip çıkması lazım. İnşallah bundan sonra Kayseri Şeker sadece Kayseri için değil, tüm Türkiye için önemli işlere imza atacaktır. Çalışmalar güzel oldukça biz de kendilerine daha fazla güveniyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak hem Kayseri Şeker ile hem de Hüseyin Başkanımız ile gerçekten güzel bir muhabbetimiz var. Biz kendisi ile elimizden geldiğince; Kayseri için neler yapabiliriz?diye konuşuyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Burada da güzel bir ortam oluşturmuşlar sağ olsunlar. Ben şimdiden değerli hemşehrilerimizin yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum, Cenabı Allah birlik ve beraberlik içerisinde bize bu ülkeye ve bu şehre hizmet etmeyi nasip etsin. Ben misafirperverliğinden ve başarılı çalışmalarından dolayı Hüseyin Başkan’a ve yönetimine teşekkür ediyorum”
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Başkan Palancıoğlu ile sık sık istişarelerde bulunarak, ülkenin ve Kayseri’nin faydasına yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu;
“Bayram öncesinde bugün Tatava ve ben de bu güzel günde değerli Belediye Başkanımızı burada misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çok değerli Başkanımız Sayın Palancıoğlu, bizim zaman zaman istişare ettiğimiz, fikirlerinden oldukça istifade ettiğimiz başkanlarımızdan bir tanesi. Bugün de kendisini misafir ederek bolca sohbet etme imkânı bulacağız. Bizim sohbetlerimiz, ülkemiz ve özellikle şehrimiz için neler yapılabilir?Ne tür katkılar sağlanabilir?Gibi çeşitli görüş alışverişleri üzerine kurulu. İnşallah bu istişarelerimizin faydalı olacağına inanıyorum. Bu vesile ile hem çok değerli hemşehrilerimizin, hem geniş bir coğrafyadaki aziz çiftçilerimizin, Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Allah sağlık afiyet içerisinde ve ağız tadıyla nice bayramlara eriştirsin ve ülkemiz ile devletimize zeval vermesin”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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