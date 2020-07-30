Tarihi Kayseri Kalesi´nde ligde kalma teşekkürü



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Lig´den küme düşmenin kaldırıldığını açıklamasının ardından Kayseri protokolü, tarihi Kayseri Kalesi´ne açılan afişlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir´e teşekkür etti.

Hes Kablo Kayserispor´un da aralarında olduğu 3 takımın Süper Lig´den düşmediğinin açıklanması Kayseri´de sevinçle karşılandı. Kayseri´nin sembol noktalarından olan tarihi Kayseri Kalesi surlarına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı imzalarıyla kalenin farklı cephelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir´e teşekkür mesajı içeren afişler asıldı. Afişte Kayserispor logosu ile birlikte, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na ve TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir´e şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri

2020-07-30 13:46:24



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