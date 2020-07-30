Başkan Esat Öztürk kurban pazarını ziyaret etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı arefesinde kurban satış pazarını ziyaret etti.

Kurban Pazarına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak’la gelen Başkan Esat Öztürk, pazarda alım ve satım yapan vatandaşların arefe ve bayramlarını kutladı, hayırlı alışverişler diledi ve onlara çikolata ikramında bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “ İlçe Tarım ve Orman müdürümüzle beraber kurban satış pazarını ve kurban kesim yerini ziyaret ettik. Hemşehrilerimize hayırlı satışlar dilemek, arefe ve bayramlarını kutlamak için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz Arefe Günlerini ve yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Rabbime, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice arefe ve bayramlara ulaştırsın diye dua ediyoruz. Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı’nda önemli çalışmalara imza attık. Bayram öncesi kurbanlık hayvan satışı yapacak besicilerimize, kasaplarımıza eğitimler verdik. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kurban ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirmenin gayretiyle çalışmalar yaptık. Açtığımız Kurban Pazarımızda insanlar gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Pazarımızda veterinerlerimiz sıkı kontroller yapıyorlar. Milletimizin, korona virüsten uzak bir bayram geçirmelerini diliyorum. Hemşehrilerimden bir ricam var. Lütfen kurban atıklarını gelişi güzel atmasınlar. Çöp poşetlerine koyarak atsınlar. Lütfen çevreyi kirletmesinler" diye konuştu.

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak’ta konuşmasında “ Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramına, Covid 19 pandemisinin gölgesinde giriyoruz. Bu nedenle Kurban Pazarında kontrollerimizi artırdık. Yahyalı Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veterinerlerle birlikte rutin bir şekilde denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Veteriner hekimlerimiz, pasaport kontrolü, nakil belgeleri, sevk ve rapor kontrolü, küpe kontrolü ile bundan da önemlisi hayvanın yaşının kurban için uygun olup olmadığının kontrollerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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