Özhaseki’den ‘Ayasofya’ açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki’den ‘Ayasofya’ açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili, "Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok" dedi.

Özhaseki’den ‘Ayasofya’ açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili, “Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hayırseverlerin desteği ile Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Cavit Yurttaş Camii’nin açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılışta bir konuşma yapan Özhaseki, Ayasofya’nın açılışıyla ilgili konuştu. Mehmet Özhaseki, “Geçen hafta hepinizi malumu Ayasofya açıldı. İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın ilk cumayı kılarak başlattığı o namaz merasimleri, o dört minareden okunan ezanlar Allah’a hamdolsun yüzlerce sene devam etmişti. Bir kısa aralık var, bu aralık dönemini çok tartışmak önemli değil. Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası da yok. Tartışmaları derinleştirmenin de kimseye faydası yok. Bugün için Allah’a hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız, bu milletin yiğit lideri orada yeniden asli haline dönüştürerek yine dört minareden ezanlar okunarak namazın kılınmasını, Kur’anı Kerim tilavetini ve tekbir seslerinin yeniden orada gür şekilde çıkmasını sağladı. Allah razı olsun diyoruz, dua ediyoruz. Hepimiz müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
Özhaseki, “Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu toprakların her bir köşesinde ne varsa bizim. Oralarda söz hakkı da bizim. Bize akıl vermeye kalkanlar, önce İspanya’da bütün camilerimizi nasıl yıktıklarını anlatsınlar. Kiliselere nasıl çevirdiklerini bir söylesinler. 400500 sene hakim olduğumuz Balkanlarda bir tane cami koymadılar. Başkentlerinde bir tane cami yok. Ezan sesine bile tahammül edemiyorlar. Dönüp Türkiye’ye söz söylemeye bunların ne hakları var. Biz, biz olacağız, değerlerimize sahip çıkacağız, oralarda bundan sonrada ezanın okunmasını sağlamaya devam edeceğiz. Millet olarak biz değerlerimize sahip çıkarsak, evlatlarımızı böyle yetiştirirsek, o evlatlarımız değerlerimize sahip çıkarlar. Eğer beynelmilel kültürün, global kültürün, dünyada her tarafı ezip bozan, milliliği yok eden kültürün tesiri altında kalırlarsa Allah korusun yarın bu topraklara kimlerin gelip de ses çıkaracağını düşünemeyiz bile. O yüzden biz dinimize sahip çıkacağız, milli değerlerimize sahip çıkacağız, bizi biz yapan ne varsa hepsine sahip çıkacağız. Onlarında arkasında dimdik duracağız. Bu güzelliği gölge düşürmek isteyenler olmadı mı, oldu. Vay Diyanet İşleri Başkanının konuşmasıydı, vay bir dergide yazı da çıkmışta ondan dolayı siz ne istiyorsunuz falan gibi her işe leke bulaştırmaya çalışanlar Ayasofya’nın açılmasına da böyle bir leke çalıştırmaya, bir pislik bulaştırmaya çalıştılar. Hiç umurumuzda bile değil. Onların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Ayasofya açıldı, ezanlar okunuyor, inşallah namazlar kılınacak. Bundan sonra bütün camilerimizde de ezanlarımız okunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Esat Öztürk kurban pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Esat Öztürk kurban pazarını ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu Büyükkılıç: "İki sevinci bir arada yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen ...
Kayseri'de Kayserispor coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de Kayserispor coşkusu
Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla ...
Tarihi Kayseri Kalesi´nde ligde kalma teşekkürü
YEREL HABERLER Tarihi Kayseri Kalesi´nde ligde kalma teşekkürü
Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi 
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile ...
Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de
Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz
YEREL HABERLER Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz
Diyetisyen Özaslan: ”Kalp-damar hastalığı olanlar kesinlikle sakatat tüketmemeli" "Yaptığımız sucuğu iyice pişirmeden yemeyelim. Kuyruk yağı kullanımını mümkün olduğu kadar azaltalım. Sucukları gölgede kurutmaya özen gösterelim"
YEREL HABERLER Diyetisyen Özaslan: ”Kalp-damar hastalığı olanlar ...
Başkan Yalçın personelle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın personelle bayramlaştı
İl Sağlık Müdürü'nden maskeli, Covid-19 uyarılı bayram kutlaması
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü'nden maskeli, Covid-19 uyarılı ...
Vali Günaydın'dan Kayserispor yorumu "Tedbirleri baştan alalım, sıkıntılı günler yaşamayalım"
YEREL HABERLER Vali Günaydın'dan Kayserispor yorumu "Tedbirleri ...
Vali Günaydın: “Bayramdan sonra yeni tedbirler almak zorunda kalmayalım” Kayseri protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Bayramdan sonra yeni tedbirler almak ...
Şehitlikte hüzünlü arefe
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü arefe
Başkan Büyükkılıç'tan 'Millet Bahçesi' müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Millet Bahçesi' müjdesi
Kayseri'de kazı çalışmaları yeniden başladı; 7,5 milyon yıllık 2 fosil daha bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de kazı çalışmaları yeniden başladı; 7,5 ...
“Bayramlar gönül şölenidir"
YEREL HABERLER “Bayramlar gönül şölenidir"
Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim yerinde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim yerinde
Stroton’a 'Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet’ Belgesi Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli: “Standartların üstünü yakalamış durumdayız”
YEREL HABERLER Stroton’a 'Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet’ ...
Başkan Büyüksimitci’den kurbanda Pandemi Vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci’den kurbanda Pandemi Vurgusu
Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi
Yaralı bulunan yalıçapkınının tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yalıçapkınının tedavisine başlandı
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Türk futboluna hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Türk futboluna ...
Berna Gözbaşı: "Göreve devam edeceğim"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Göreve devam edeceğim"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X