Cavit Yurttaş Cami Arefe Günü dualarla açıldı

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nın katılımı ile belediye ve hayırsever işbirliği ile yapılan Cavit Yurttaş Cami’nin açılışını gerçekleştirdi.

Caminin açılış törenine Kayseri Valisi Şeymus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftü Vekili Yaşar Bolat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı.

Sait ve Cavit Yurttaş ailesinin katkılarıyla Hulusi Akar Bulvarı, Köşk Mahallesi Gülüm Sokak’ta inşa edilen cami hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Öncellikle Arefe’nizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Burası 7 bin 400 metrekareden oluşan bir kompleks haline geldi. Camimizde 2 bin kişi namaz kılacak. Belediye olarak caminin kaba inşaatını, peyzajını, çevre düzenlemesini, ağaçlandırmasını, sert zemin çalışmasını belediyemiz yaparak camiyi kısa sürede tamamladık. Caminin altında 8 derslikli büyük bir Kur’an Kursu yapıldı. Burada güzel bir ağaçlandırma ve peyzaj düzeni yaptık. Rabbim herkese bol kazanç versin. Herkese hayır yapmak nasip olmaz. Rabbim hayır yapanlardan eylesin. Kayseri’de hayırseverlik kültürü çok yaygın. Nereye baksanız bir hayır hizmeti. Şuanda 10’un üzerinde hayırseverlerimizle protokol imzaladık yakında hayata geçireceğiz. Camimizin ilçemize, Kayseri’ye hayırlı olmasını diler cemaatinin bol olmasını temenni ederim" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bir konuşma yaparak şunları ifade etti:

“Bugün burada açılışını yaptığımız caminin cemaatle dolmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Sait Amca Kayserimizin büyük hayırseverlerinden biri. Bu güzel eserler sayelerinde geleceğe miras olarak kalıyor. Kendisinden ve belediyemizden Allah razı olsun. Allah göklerden ezan seslerini hiç dindirmesin. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Caminin hayırseverlerinden Cavit Yurttaş ise, “Camilerimiz Allah’ın evidir. Sadece Allah rızası umarak yaptığımı bu caminin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bizlere bu hayrı nasip eden Rabbime şükürler olsun. Bu camin yapımında bize destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

“Allah herkese bu şekilde hayırlar yapmayı ve ahirete yatırımlar yapmayı nasip etsin.” diyen İl Müftü Vekili Yaşar Bolat, “Rabbim bizleri havasız, susuz, ezansız, vatansız, bayraksız, ezansız ve camisiz bırakmasın. Bu camiyi yaptıranlardan Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.

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