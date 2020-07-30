Kayserispor en çok gol yiyen takım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor en çok gol yiyen takım

İHA

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunda ligin en çok gol yiyen takımı oldu.

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunda ligin en çok gol yiyen takımı oldu.
Süper Lig Cemil Usta 20192020 futbol sezonu sona erdi. 34 haftalık maratonu 32 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı oldu. SarıKırmızılılar oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 40 gol atan Hes Kablo Kayserispor kalesinde ise 72 gol görerek ligi 32 averajla tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon en çok golü Trabzonspor'dan yedi. Trabzon'daki maçı 62 kaybeder sarı kırmızılılar, sahasında da 21 yenilirken toplamda 8 gol kalesinde gördü. Kayserispor, ikinci olarak da Galatasaray'dan 7 gol yedi. Sarı Kırmızılılar, renktaşından sahasında 3 gol, deplasmanda ise 4 gol yedi. Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk ve ikinci yarısında oynadığı maçlarda Alanyaspor ve Kasımpaşa takımlarından da 6'şar gol yedi.
Geride kalan 34 haftada Kayserispor'un gol yemediği veya gol atamadığı takım bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor 8 farklı takımı yendi
YEREL HABERLER Kayserispor 8 farklı takımı yendi
Kayserisporlu futbolcular sevinçli Kaptan Silviu Lung: Bunu "hak ettik"
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular sevinçli Kaptan Silviu ...
Kayseri protokolü şehitliği ziyaret etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı
YEREL HABERLER Kayseri protokolü şehitliği ziyaret etti, şehit ...
Cavit Yurttaş Cami Arefe Günü dualarla açıldı
YEREL HABERLER Cavit Yurttaş Cami Arefe Günü dualarla açıldı
Erciyes Anadolu CEO'su Ertekin: "Bu sefer kenetlenelim"
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu CEO'su Ertekin: "Bu sefer ...
Kayseri'de 'Kayserispor' sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Kayserispor' sevinci yaşanıyor
Kalkan: “Kurban yakınlaşmak, bayram paylaşmaktır”
YEREL HABERLER Kalkan: “Kurban yakınlaşmak, bayram paylaşmaktır”
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Başkan ...
Özhaseki’den ‘Ayasofya’ açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok”
YEREL HABERLER Özhaseki’den ‘Ayasofya’ açıklaması AK Parti Genel ...
Başkan Esat Öztürk kurban pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Esat Öztürk kurban pazarını ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu Büyükkılıç: "İki sevinci bir arada yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen ...
Kayseri'de Kayserispor coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de Kayserispor coşkusu
Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla ...
Tarihi Kayseri Kalesi´nde ligde kalma teşekkürü
YEREL HABERLER Tarihi Kayseri Kalesi´nde ligde kalma teşekkürü
Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi 
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile ...
Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de
Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz
YEREL HABERLER Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz
Diyetisyen Özaslan: ”Kalp-damar hastalığı olanlar kesinlikle sakatat tüketmemeli" "Yaptığımız sucuğu iyice pişirmeden yemeyelim. Kuyruk yağı kullanımını mümkün olduğu kadar azaltalım. Sucukları gölgede kurutmaya özen gösterelim"
YEREL HABERLER Diyetisyen Özaslan: ”Kalp-damar hastalığı olanlar ...
Başkan Yalçın personelle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın personelle bayramlaştı
İl Sağlık Müdürü'nden maskeli, Covid-19 uyarılı bayram kutlaması
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü'nden maskeli, Covid-19 uyarılı ...
Vali Günaydın'dan Kayserispor yorumu "Tedbirleri baştan alalım, sıkıntılı günler yaşamayalım"
YEREL HABERLER Vali Günaydın'dan Kayserispor yorumu "Tedbirleri ...
Vali Günaydın: “Bayramdan sonra yeni tedbirler almak zorunda kalmayalım” Kayseri protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Bayramdan sonra yeni tedbirler almak ...
Şehitlikte hüzünlü arefe
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü arefe
Başkan Büyükkılıç'tan 'Millet Bahçesi' müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Millet Bahçesi' müjdesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X