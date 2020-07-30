Kayserispor en çok gol yiyen takım

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunda ligin en çok gol yiyen takımı oldu.

Süper Lig Cemil Usta 20192020 futbol sezonu sona erdi. 34 haftalık maratonu 32 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı oldu. SarıKırmızılılar oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 40 gol atan Hes Kablo Kayserispor kalesinde ise 72 gol görerek ligi 32 averajla tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon en çok golü Trabzonspor'dan yedi. Trabzon'daki maçı 62 kaybeder sarı kırmızılılar, sahasında da 21 yenilirken toplamda 8 gol kalesinde gördü. Kayserispor, ikinci olarak da Galatasaray'dan 7 gol yedi. Sarı Kırmızılılar, renktaşından sahasında 3 gol, deplasmanda ise 4 gol yedi. Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk ve ikinci yarısında oynadığı maçlarda Alanyaspor ve Kasımpaşa takımlarından da 6'şar gol yedi.

Geride kalan 34 haftada Kayserispor'un gol yemediği veya gol atamadığı takım bulunmuyor.

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