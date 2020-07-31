Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere koştu

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kurban keserken kazayla kendilerini keserek yaralanan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazını kılanlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Acemi kasapların kimisi kurban keserken kazayla kol ve bacaklarını kesip yaralandı kimisi de hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralanan kasaplar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedaviye alındı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-07-31 10:01:05



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