Acemi kasaplar hastanelere koştu

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Kayseri'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Kentte bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları, yanlışlıkla kendilerini kesmeleri veya kurbanlık hayvanların darbeleri sonucu yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan kimileri ambulanslarla, kimileri ise araçlarıyla en yakın hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

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