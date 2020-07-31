Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon 8 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 2019 2020 futbol sezonunu 32 puanla noktalayan Hes Kablo Kayserispor'da, 6 futbolcu 8 kırmızı kart gördü. 2’şer kırmızı kart ile Pedro Henrique ile Bernard Mensah ilk iki sırada yer alırken, 1’er kırmızı kart da Gustavo Campanharo, Aymen Abdennour, Umut Bulut ve Diego Angelo gördü.

Hes Kablo Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:

Pedro Henrique 2 kırmızı (GalatasarayKonyaspor)

Bernard Mensah 2 kırmızı (KonyasporGaziantep)

Gustavo Campanharo 1 kırmızı (Rizespor)

Aymen Abdennour 1 kırmızı (Galatasaray)

Umut Bulut 1 kırmızı (Galatasaray)

Diego Angelo 1 kırmızı (Gaziantep)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.