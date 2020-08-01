Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi

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Kayseri’de uçurumdan yuvarlanan otomobilin şoförü, tedavi edilmek için Sarız ilçesinden şehir merkezine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana gelen trafik kazasında 38 ADD 710 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan İbrahim Efe Y.(14) hayatını kaybederken, Y.Y., E.Y. ve B.Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü B.Y., ambulans helikopter ile şehir merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

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