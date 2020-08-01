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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaştı

İHA

Başkan Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve İl Başkan Vekili Nuh Kurtsoy ile birlikte Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve teşkilatın tüm kademeleriyle bayramlaştı. Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle gerçekleşen bayramlaşmada, “Böyle de bayramlaşsak birbirimizi çok özlediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Nuh Kurtsoy, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve il yöneticileri ile ilçe başkanları hazır bulunurken önceki dönem bakanlar Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş, Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, ilçe belediye başkanları ve yöneticiler video konferans yöntemi ile hazır bulundu.
Başkan Büyükkılıç, konuşmasının başında, tüm teşkilatın bayramını kutlayarak, Allah’tan sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi diledi.
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’na rahatsızlığından dolayı bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten ve “İnşallah en kısa zamanda kendilerini aramızda görmeyi arzu ettiğimizi dualarla temenni ediyoruz” ifadesini kullanan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Değerli başkanlarımız adına hepinizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara erişmek temennisinde bulunuyorum. Tabi Kayserimizde böyle bir bayramlaşma sürecini yaşamış olmak içimize sinmiyor ama bu bir realite. Amacımız maske, mesafe, temizlik üçlemini hayatımıza geçirmek, yaşam felsefesi haline getirmek. Bu süreci en kısa sürede bitirme gayretinde olacağız. Buna dikkat ediyor, bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Malumunuz resmi bayramlaşmamız vilayetimizin programında yapıldı. Askeri erkanla, emniyet mensupları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bayramlaşma yapıldı. Şehitliklerimiz ziyaret edildi. Şehitlerimize bu manada bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar temenni ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Aynı zamanda Kayserimizde bir sevince vesile olan bir durumdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kayserisporumuzun ligde kalması yönünde irade gösterildi.”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı ile ilgili alınan önlemlere ilişkin bilgiler de verdi. Başkan Büyükkılıç, “Belediyeler olarak biz gerekli önlemleri aldık. Gerek satış öncesi gerek satış sonrası gerekse kesim sırasında ve kesim sonrasında alınması gereken önlemleri zabıta açısından, güvenlik açısından temizlik açısından mezarlıkların ziyaretleri açısından azami derecede hayata geçirmeye çalıştık. Elbette pandemi sürecinden kaynaklı olarak daha dikkatli olmalıyız. Ziyarette bulunmamalıyız. Bulunduğumuz ziyaretleri de çok kısa tutmayı hep beraber önerdik. Bu yönde de çok şükür ciddi manada bir sıkıntı oluşmadı. Kayserimizde bayramımızı huzur içerisinde geçirdiğimizi belirtmek istiyorum. Sıcak bir dönemdeyiz. Atıklarla ilgili de belediyemiz gerekli önlemleri aldı. Bu konuda vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı oluyorlar. Atıkların malumunuz sokak hayvanları tarafından yenilmesi sırasında parazite sebep olacağını bir hekim olarak hatırlatmak istiyorum. Bu açıdan hepimiz bulunduğumuz çevreyi ve etrafımızı koruyacağız. Sağlıklı bir şekilde bayramımızı ifa edeceğiz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, konuşmasına, şöyle devam etti:
“Malumunuz bu sene Hac organizasyonu yapılamadı. Suudi Arabistan’da yaşayan Müslümanlar tarafından hac ibadeti gerçekleştirildi. İnşallah bizler de sanki oradaymış gibi, arafatta vakfe mantığı içerisinde bayramımızı huşu içerisinde ifa ettiğimize inanıyorum. Ve bayram sonrası da hep beraber sağlıklı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürmeyi Cenabı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere biliyorsunuz bir sevinç daha yaşattı. Bütün dünya Müslümanlarının bu sevinci paylaştığına inanarak Ayasofya ile ilgili yapılmış olan asli hüviyetine kavuşmasıyla ilgili irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Çünkü Fatih’in eseri, Fatih’in fetih sembolü olan bu caminin asli hüviyeti ile devam etmesi hepimizin gönlünde olan bir yerdi. Müslümanların özlemiydi. Çok şükür bu özlemimizi gidermiş olduk. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında vatanımız milletimizi devletimize inancımıza sahip çıkma duygumuzu elimizden almasın, gönlümüzde daha da fazla pekiştirsin diye buradan belirtmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu şekli ile de olsa birbirimizi özlediğimizi belirtmek istiyorum. Sabreden başarır diyerek bu günlerin geçeceğini belirtiyorum. Sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum.”
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, partililerin bayramını kutlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pandemi sürecinde herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlatan ve devletin bu süreci çok iyi yürüttüğüne dikkati çeken Özhaseki, “Pandemi sürecinde sağlık sistemimizle övünüyoruz. Bu az bir şey değil. Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika Türkiye kadar bu mücadelede başarılı olamadı. Hem hastanelerimiz 5 yıldızlı otel gibi. Hem ilgi var. Ölüm oranları yüzde 2 oranında. Bu müthiş bir başarı. Ayrıca bu hastanelerden hiç bir vatandaştan bir lira alınmadan hizmet ediliyor. Dünyada hiçbir örneği yok. Bu işin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık ekibidir” dedi.
Özhaseki, Ayasofya konusuna da değinerek şöyle konuştu:
“86 yıllık bir rüyamızdı. Allah dostu olan, muhafazakar olan herkesin rüyasıydı. Allah nasip etti. Bu bizim rüyamızdı. Allah'a hamdolsun ki bu bizim Liderimize ve siyasi ekibimize nasip oldu. Müzmin muhalefet her şeyin tersini söylüyor. Allah bir deseniz tersini söylüyorlar. Böyle bir grupla karşı karşıyayız. Şehir Hastanesi meselesinde de olduğu gibi sürekli karşı çıkıyorlar. Pandemi oluncaya kadar Şehir Hastanelerine attıkları iftiralar kulaklarımızda duruyor. Allah'tan Şehir Hastaneleri'ni yapanlardan razı olsun. Ezandan rahatsız olmayan bu Ayasofya meselesinde müttefiktir. Diyanet İşleri Başkanımızın sözlerini de çarpıtanlar bunlardır. Bütün Müslümanların sevinci oldu Ayasofya. Fatih'in vakfiyesinin nasıl kullanılacağını biz biliriz. Batılı ülkelerin bir cümle konuşmaya hakkı yoktur. Bizim özgürlüğümüze egemenliğimize kimse karışamaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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