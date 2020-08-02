Oto kiralama firmasında borç- alacak kavgası: 1 yaralı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, oto kiralama firmasında borçalacak nedeniyle çıkan silahlıbıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'ndeki oto kiralama firmasında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. ve arkadaşı A.D., borçalacak nedeniyle Ferhat Ç.'nin ve Ö.Ş.'nin bulunduğu oto kiralama firmasına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Ö. kasık bölgesinden bıçakla yaralanırken, iş yerinin camları da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Mehmet Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüpheliler A.D. ve Ferhat Ç.'yi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan Ö.Ş. ise bir süre sonra arkadaşını merak ettiği için yeniden olay yerine geldi. Polisin dikkatiyle yakalanan Ö.Ş. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-08-02 00:28:05



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