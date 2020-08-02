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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç bayramda yaşlıları unutmadı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi'nde kalan yaşlılarla video konferans yöntemi ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç bayramda yaşlıları unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Huzurevi’nde kalan yaşlılarla video konferans yöntemi ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan pandemi nedeniyle uzun süredir ziyaretçi kabul edilmeyen Huzurevi sakinleri ile görüntülü konuşarak, Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
“Değerli büyüklerim, bizim dua kaynaklarımız. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde daha nice bayramlara yakınlarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla ulaşmanızı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Şükürler olsun ki bir bayrama daha hep beraber eriştik. Gönlümüz isterdi ki sizleri bire bir görüp, ellerinizi öpüp dualarınızı almak. Ancak Ramazan Bayramı’nda da görüntülü bir şekilde konuşarak gönlünüzde yer etmeye, dualarınızı almaya gayret gösterdik. Bununda sebebi pandemi süreci diye bilinen süreçte birinci derece yakınlarınız dahil kimsenin huzurevine girmesine izin vermedik. Ama beş aylık süre içerisinde de bir tane pozitif vakamız olmadı. Öyle olunca içimiz rahat, gönlümüz rahat, sizlere hizmet etmenin, sizlerin duasını almanın ekibimizle birlikte elbette ki huzuru içerisindeyiz. İnşallah bugünler de geçecek. Birebir yakınlarınızla görüşeceksiniz, daha sonra sağlıklı bir şekilde sizleri ziyarete gelecekleri toplu bir şekilde kabul edecek, toplum içerisinde yer alacaksınız. O açıdan bu şekilde de olsa gönlünüze yer etmek, dualarınızı almak ve sizlere hizmet eden bizim bu dualarımızı almaya vesile olan Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına teşekkür ederek bir bakıma görüntülü de olsa sizlerin karşısına çıkmış bulunuyoruz. Cenabı Allah sizlerden razı olsun, hayırlı uzun ömürler versin Ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın altında birliğimizi, beraberliğimizi korumayı, inancımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmayı nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim elbette ki her zaman medarı iftiharımız. Ayasofya’nın açılmasıyla bizlere bir bayram sevinci yaşattı. Ayrıca Kurban Bayramı’nın başlangıcının Cuma gününe denk gelmesiyle bayramı da aynı sevinçle yaşamış olduk. Sizlere tekrar dua ediyor, teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyor, var ise bir kusurumuz affınıza sığınıyor, talepleriniz varsa onları dinlemek istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere layık olma yönünde ekibimizle birlikte bu dualara muhtaç olduğumuzu belirtiyor, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyor, huzurlu sağlıklı günler temenni ediyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşarak bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sordu. Huzurevi’nde kalan yaşlılar da verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ve bir ihtiyaçlarının olmadığını dile getirerek Huzurevi çalışanlarına ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

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