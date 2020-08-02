Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Harun'u çevredeki vatandaşlar çıkardı Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan genç, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yamula Barajı'nda meydana gelen olayda, serinlemek için baraj gölüne giren Harun B. (20), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Harun B., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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