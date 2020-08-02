Kayserispor 79 sarı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor'da 34 maçta 27 futbolcu 79 sarı kart gördü. En çok sarı kart gören Pedro Henrique ile Bernard Mensah oldu.

Süper Lig 20192020 futbol sezonunu 32 puanla 17.sırada noktalayan Hes Kablo Kayserispor'da 27 futbolcu 79 kez sarı kart gördü. Takımın en çok sarı kart gören oyuncuları Pedro Henrique ile Bernard Mensah olurken, bu isimleri Gustavo Campanharo takip etti.

Kayserispor'da sarı kart gören isimler şunlar:

Pedro Henrique (8)

Bernard Mensah (8)

Gustavo Campanharo (6)

Dja Djedje (5)

Miguel Lopes (5)

Hasan Hüseyin Acar (5)

Yasir Subaşı (4)

Enver Cenk Şahin (4)

Cristian Sapunaru (4)

Silviu Lung (3)

Ben Rienstra (3)

Mert Kula (2)

Atila Turan (2)

Umut Bulut (2)

Aksel Aktaş (2)

Zoran Kvrzic (2)

Diego Angelo (2)

Artem Kravets (2)

Aymen Abdennour (2)

Emre Demir (1)

Şamil Cinaz (1)

Benoit Poulain (1)

Emre Taşdemir (1)

Bilal Başacıkoğlu (1)

Muris Mesanovic (1)

Nurettin Korkmaz (1)

Emmanuel Adebayor (1)

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