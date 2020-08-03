Kayserispor’da en çok süre alan isimler En uzun süre alan Silvu Lung oldu

Hes Kablo Kayserispor 34.haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Rumen kaleci Silviu Lung aldı.

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan sezon en uzun süre forma giyen isim oldu. Rumen kaleci, lig maçlarında 2610 dakika sahada kaldı. Geride kalan 34 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 31 maç ile Dja Djedje oldu. En az süre alan futbolcular ise 5'er dakika ile Ümran Zambak ile Alpay Çelebi oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 34 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:

Silviu Lung 29 maç 2.610 dakika

Brice Dja Djedje 31 maç 2.594 dakika

Bernard Mensah 25 maç 2.125 dakika

Miguel Lopes 26 maç 2.105 dakika

Pedro Henrique 26 maç 2.028 dakika

Hasan Hüseyin Acar 21 maç 1.820 dakika

Karahan Yasir Subaşı 21 maç 1.663 dakika

Ben Rienstra 26 maç 1.613 dakika

Artem Kravets 19 maç 1.348 dakika

Gustava Campanharo 15 maç 1.271 dakika

Diego Angelo 14 maç 1.257 dakika

Benoit Poulain 14 maç 1.197 dakika

Cristian Sapunaru 13 maç 1.170 dakika

Muris Mesanovic 14 maç 1.158 dakika

Umut Bulut 11 maç 907 dakika

Aymen Abdennour 12 maç 902 dakika

Zoran Kvrizc 10 maç 826 dakika

Emre Taşdemir 10 maç 795 dakika

Ziya Alkurt 11 maç 707 dakika

Emmanuel Adebayor 8 maç 671 dakika

Mario Situm 17 maç 588 dakika

Mert Kula 7 maç 516 dakika

Emre Demir 11 maç 507 dakika

Bilal Başacıkoğlu 11 maç 489 dakika

İsmail Çipe 5 maç 450 dakika

Şamil Çinaz 5 maç 374 dakika

Enver Cenk Şahin 11 maç 380 dakika

Atila Turan 5 maç 352 dakika

Aksel Aktaş 15 maç 241 dakika

Paul Ntep 5 maç 143 dakika

Nurettin Korkmaz 4 maç 132 dakika

Ömer Uzun 3 maç 99 dakika

Adryan Tavares 3 maç 93 dakika

Osman Can Çötür 1 maç 90 dakika

Oğuzhan Çapar 1 maç 90 dakika

Ramazan Civelek 1 maç 90 dakika

Levent Gülen 2 maç 83 dakika

Furkan Polat 4 maç 65 dakika

Anthony Uzodimma 1 maç 57 dakika

Selahattin Seyhun 1 maç 14 dakika

Ümran Zambak 1 maç 5 dakika

Alpay Çelebi 1 maç 5 dakika

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