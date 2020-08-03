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Kayserispor’da en çok süre alan isimler En uzun süre alan Silvu Lung oldu

İHA

Kayserispor’da en çok süre alan isimler En uzun süre alan Silvu Lung oldu

Hes Kablo Kayserispor 34.haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Rumen kaleci Silviu Lung aldı.
Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan sezon en uzun süre forma giyen isim oldu. Rumen kaleci, lig maçlarında 2610 dakika sahada kaldı. Geride kalan 34 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 31 maç ile Dja Djedje oldu. En az süre alan futbolcular ise 5'er dakika ile Ümran Zambak ile Alpay Çelebi oldu.
Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 34 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:
Silviu Lung 29 maç 2.610 dakika
Brice Dja Djedje 31 maç 2.594 dakika
Bernard Mensah 25 maç 2.125 dakika
Miguel Lopes 26 maç 2.105 dakika
Pedro Henrique 26 maç 2.028 dakika
Hasan Hüseyin Acar 21 maç 1.820 dakika
Karahan Yasir Subaşı 21 maç 1.663 dakika
Ben Rienstra 26 maç 1.613 dakika
Artem Kravets 19 maç 1.348 dakika
Gustava Campanharo 15 maç 1.271 dakika
Diego Angelo 14 maç 1.257 dakika
Benoit Poulain 14 maç 1.197 dakika
Cristian Sapunaru 13 maç 1.170 dakika
Muris Mesanovic 14 maç 1.158 dakika
Umut Bulut 11 maç 907 dakika
Aymen Abdennour 12 maç 902 dakika
Zoran Kvrizc 10 maç 826 dakika
Emre Taşdemir 10 maç 795 dakika
Ziya Alkurt 11 maç 707 dakika
Emmanuel Adebayor 8 maç 671 dakika
Mario Situm 17 maç 588 dakika
Mert Kula 7 maç 516 dakika
Emre Demir 11 maç 507 dakika
Bilal Başacıkoğlu 11 maç 489 dakika
İsmail Çipe 5 maç 450 dakika
Şamil Çinaz 5 maç 374 dakika
Enver Cenk Şahin 11 maç 380 dakika
Atila Turan 5 maç 352 dakika
Aksel Aktaş 15 maç 241 dakika
Paul Ntep 5 maç 143 dakika
Nurettin Korkmaz 4 maç 132 dakika
Ömer Uzun 3 maç 99 dakika
Adryan Tavares 3 maç 93 dakika
Osman Can Çötür 1 maç 90 dakika
Oğuzhan Çapar 1 maç 90 dakika
Ramazan Civelek 1 maç 90 dakika
Levent Gülen 2 maç 83 dakika
Furkan Polat 4 maç 65 dakika
Anthony Uzodimma 1 maç 57 dakika
Selahattin Seyhun 1 maç 14 dakika
Ümran Zambak 1 maç 5 dakika
Alpay Çelebi 1 maç 5 dakika

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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