Kayserispor 7 kafa golü attı

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Hes Kablo Kayserispor, Süper lig 20192020 futbol sezonunda attığı 40 golün 7'sini kafa vuruşu ile kaydetti.

Süper Lig 20192020 futbol sezonunda 32 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere 40 gol atarken kalesinde ise 72 gol gördü. Sarı Kırmızılı takım rakip ağlara gönderdiği 40 golün 7'sini kafa vuruşu ile kaydederken 6 kez penaltıdan gol buldu. 1 kez rakip oyucu kendi kalesine gol atarken 26 gol ise ayak ile kaydedildi.

Ligde en fazla Alanyaspor ile Trabzonspor (15'er gol) kafa golü attı. En fazla penaltı golü atan takımlar ise Galatasaray ile Trabzonspor (11'er gol) oldu.

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