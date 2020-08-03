Mesire alanında silahlı maganda korkusu Beline taktığı tabancayı göstere göstere yürüdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de mesire alanında belindeki tabancayı göstere göstere ailesiyle birlikte yürüyen silahlı maganda vatandaşları korkuttu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan mesire alanına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, belindeki tabanca ile onlarca kişinin arasında yürüyen bir şahsı görünce korku yaşadı. Türk bayrağı arması olan tabancayı gizlemek yerine kemerine takan ve göstere göstere yürüyen şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şaşkınlığını atlatan bir vatandaş ise belindeki tabanca ile mesire alanına pikniğe gelen vatandaşların arasında yürüyen kişiyi cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.