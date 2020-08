AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki gündemi değerlendirdi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de gündemi değerlendirdi.

Özhseki, " 2019 Yerel Seçimleri AK Parti’nin dördüncü yerel seçimiydi, oyumuz %40 civarlarındaydı. En son seçimde de aldığımız oran %44,5'ti. Bu bir dünya rekorudur. Genel seçimler için de geçerli. Kurulduğundan beri her seçimi kazanmış bir partiyiz. Türkiye’de 1.389 belediye varken 786 belediye AK Parti’de. Nüfusun %55’ine doğrudan biz hizmet götürüyoruz" dedi.

Özhaseki, "Niye en çok belediyeye sahibiz diye sorarsanız cevabımız basit; millet kendinden olanı seçiyor. Biz bu milletin değerlerini seviyoruz ve başüstü ediyoruz. Biz hizmet aşkıyla doluyuz. İlk günlerde ‘hizmet belediyeciliği yapacağız’ dedik, hizmet ettik çok şükür. Daha sonra marka şehirler diye devam ettik. Şehirlerimizi marka şehirler haline, dünyada tanınan şehirler haline getirdik. Son dönemde de 'gönül belediyeciliği' formülüyle vatandaşımızın karşısına çıktık. Yaptığımız her işi insanımızla beraber yapmak böylelikle onun gönlüne dokunmak ve gönlünde izler bırakmak istiyoruz." diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaman, değişim ile ifade edilir. Biz de bu noktada kadrolarımızı zamana uygun şekilde hareket edebilmek için sürekli yeniliyoruz. En son seçimde neredeyse belediye başkanlarımızın %60’ını değiştirdik. Zamanın deyimiyle ifade edeyim sürekli kendimizi güncelliyoruz.

Seçimlerden bu yana yaklaşık bir buçuk sene geçti; bütün belediye başkanlarımızdan vatandaşlarımız da biz de son derece memnunuz.

Pandemi döneminde belediyelerin gelirleri düştü, ufak sıkıntılar başladı. O dönemde belediye başkanlarımız canhıraş bir şekilde Kaymakamlar ile Valiler’le beraber VEFA Grupları oluşturdular. Evinden çıkamayanlara iaşe götürülmesinden çocuklara oyuncak götürülmesine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber oldular.

Nihayetinde bir belediyede bir amir olur, diğerleri ona yardım ederler. Devletin her bir kademesinde çalışan vatandaşın makamı onurludur. Belediye başkanı, devletin görevlendirdiği kişiye yardımcı olmalıdır. Belediye başkanlarımız VEFA Grupları’nda üstüne düşeni en iyi şekilde yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi’nden de birçok arkadaş VEFA Grupları’nın içerisinde yer aldı. Bir iki tane bağımsızlık hareket etmeye çalışanlar, algıyla, medya ile uğraşanlar hariç herkes uyumlu çalıştı. Her birine milletim adına teşekkür ederim.

Bütün belediye başkanlarımızın alnından öpüyorum. Yokluklar içerisinde harikalar oluşturdular. Belediyelerimizin gelirleri düşmesine rağmen ağlamadan çalıştılar, bahane üretmediler, işlerine baktılar. Şimdi ise belediye başkanlarımızın desteklenmesi icap ediyor, onlara yol göstermek icap ediyor. Doğrusu ben de bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Belediye başkanlarımızdan bizi rayıp görüşemiyoruz diyen şimdiye kadar hiç olmamıştır. Biz de 21 yıllık tecrübemizi belediye başkanı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Belediyelerimizin her projelerinde varız. Sorunlarına çözüm bulmaya, yol göstermeye çalışıyoruz. Bizi bugünlere aziz milletimiz getirdi; her şart ve zamanda onun için çalışmaya devam edeceğiz."

