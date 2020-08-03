“Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale -15 Temmuz Ruhu Sergisi Sanal Sergi-360"

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. Sanat ve Mesleki eğitim kursları eğitmenleri tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz’dan bu yana büyük beğeni toplayan “Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale15 Temmuz Ruhu’’ isimli sergi, KAYMEK A.Ş.’nin web sitesinde sunulan “Sanal Sergi360" menüsüyle vatandaşlarla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK A.Ş. tarafından kale içinde açılan “Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale 15 Temmuz Ruhu’’ sergisi açıldığı günden beri vatandaşlar tarafından takdir topladı. Yoğun ilgi gösterilen sergiyi, kale içinde ziyaret etme fırsatı bulamayan vatandaşlar için KAYMEK A.Ş. web sitesinde Sanal Sergi360 menüsüyle vatandaşların sanal ortamda sergiyi gezebilme imkânı sunuyor.

KAYMEK eğitmenleri tarafından yüzde 80 oranında atık madde kullanılarak 45 günde tamamlanan sergide 15 Temmuz’u ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ruhunu anlatan eserler bulunuyor.

35 Eğitmen tarafından 47 eserin hikayeleştirildiği sergi de; 15 Temmuz Şehitler anıtının minyatürü, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı Hasan, Zehirli Çivi ve Çarık, Çocuk Asker, Savaş Kahraman’larının konu edildiği ve hikayeleştirildiği eserler ile Geleneksel Türk El Sanatları teknikleriyle (ebru, çini, filografi, Maraş işi, kumaş boyama, nakış, hüsni hat) eserler mevcut.

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