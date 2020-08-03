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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı ile Tuna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Dudu Ersöz yönetimindeki 38 ACB 789 plakalı otomobil ile Ömer Ekici 
yönetimindeki 38 LC 673 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile beraberlerinde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-08-03 15:41:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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