Kayserispor 97 kez oyuncu değiştirdi

Hes Kablo Kayserispor geride kalan sezon 97 kez oyuncu değişikliği yaptı.
Süper Lig 20192020 futbol sezonunu 32 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 34 maçta 97 kez oyuncu değişikliği yaptı.
Mart ayına kadar 3, sonrasında ise 5 oyuncu değişikliği kuralından ötürü 118 kez oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunan sarı kırmızılılar, bunun 97'sini kullandı. Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 34 maçın 23'ünde 3 oyuncu, 8'inde ise 2 oyuncu değişikliği hakkı kullandı. 2 maçta 4 oyuncu değişikliği yapan Sarı Kırmızılılar, 5 oyuncu değişikliği hakkını sadece sahasında oynadığı Gaziantep maçında kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.