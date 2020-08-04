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Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, geride kalan sezonda 55 gol yedi.

Süper Lig 20192020 futbol sezonunu 32 averaj ve 32 puanla 17.sırada noktalayan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Lung 55 gol yedi. Diğer kaleci İsmail Çipe ise 17 gol yedi.

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada Silviu Lung 29 maçta, İsmail Çipe ise 5 maçta kaleyi korudu. Rumen kaleci 29 maçta 55 gol yerken, İsmail Çipe ise 450 dakika forma giydiği Kayserispor'da 5 maçta 17 gol yedi.

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