Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

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Vali Yardımcısı Nail Anlar, Kayseri’deki Pandemi Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar, Kayseri’deki Pandemi Komuta merkezinde incelemelerde bulundu. Nail Anlar’a İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Benli, günlük yapılan filyasyon çalışmaları, karantina altına alınma kararları ve korona çağrı hattı ile ilgili olarak Vali Yardımcısı Nail Anlar’a brifing verdi.

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