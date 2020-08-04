Kızılırmak nehrine düşen çocuk kurtarıldı

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Kayseri'de, Kızılırmak nehrine düşen 12 yaşındaki kız çocuğu kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç mahallesinde meydana gelen olayda 12 yaşındaki Fatma Ö., köprüden Kızılırmak nehrine düştü. Yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Fatma Ö.'ye olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kurtarılan küçük kız, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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