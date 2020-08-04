Melikgazi'de kurban kesim yerleri dezenfekte edildi

İlçenin dört bir tarafında temizlik ve hijyen çalışması yürüten Melikgazi Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nda 2 bölgedeki kurbanlık hayvan satış yeri ve 23 kapalı pazar yerinde temizlik çalışması yaptı.

Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış ve kesim noktaları bayram boyunca dezenfekte işlemleriyle temizlenerek satış ve kesim süreci boyunca alanların temiz kalması sağlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da yaptı.

Kurban Bayramı süresinde gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde çevre temizliği yapılarak çöplerin toplandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramı'nı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce; hemşehrilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için yoğun gayret gösterdik. Kurban Bayramı süresinde belediyemizin temizlik işleri ekipleri gecegündüz demeden, kurban atıklarını toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlandı. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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