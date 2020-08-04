Firma sahibi bürosunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ ,(DHA)KAYSERİ'de, çimento firması sahibi Orhan Adıbelli (49), kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-08-04 16:06:46



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