Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
Süper Lig 20192020 futbol sezonunu 32 puanla 17. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti.
Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde;
Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Digeo Angelo, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Silviu Lung, Paul Georges Ntep, Ramazan Emirhan Civelek.
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