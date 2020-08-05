Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı

Hes Kablo Kayserispor forması ile 87 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 139 gol yedi.

20202021 sezonunda Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan 3 sezonda 87 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 139 gol yerken, 19 maçta ise kalesini gol kapattı. Tecrübeli kaleci SarıKırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 9 kez ise sarı kart gördü. Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda 7.750 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 20192020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü. Lung'un 3 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:

20172018 sezonu

29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.

20182019 sezonu

29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.

20192020 sezonu

29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.

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