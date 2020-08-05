Kayseri'de intihar; baraj gölüne kendini attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de intihar; baraj gölüne kendini attı

İHA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın, intihar amaçlı atladığı baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de intihar; baraj gölüne kendini attı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın, intihar amaçlı atladığı baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ağcaşar Barajı'nda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.Y. (22) kendini baraj gölüne attı. İhbar üzerine sevk olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkarılan T.Y., ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar: “Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Yerli tohum üretiminde yeni ...
Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”
YEREL HABERLER Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen ...
Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı
YEREL HABERLER Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı
Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti
YEREL HABERLER Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti
Kayserispor 68 Milyon TL harcayabilecek
YEREL HABERLER Kayserispor 68 Milyon TL harcayabilecek
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı
Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti Kayseri'de kaza yapan minibüsün üzerinde bulunan Türk bayrağını sağlık çalışanı temizledi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' ...
Kömürlükte yangın çıktı, bina sakinleri panik yaşadı
YEREL HABERLER Kömürlükte yangın çıktı, bina sakinleri panik yaşadı
Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan ...
Kayseri'de 41 bin 18 adet kurban kesildi Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda tam not aldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 41 bin 18 adet kurban kesildi Tarım ve ...
Kayseri'de silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Büyükşehir'den 'İhale' açıklaması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 'İhale' açıklaması
Firma sahibi bürosunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Firma sahibi bürosunda uğradığı silahlı saldırıda ...
ASKF seçimleri öncesinde delege listesi krizi
YEREL HABERLER ASKF seçimleri öncesinde delege listesi krizi
Büyükşehir'den 7/24 bayram mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 7/24 bayram mesaisi
Kayserigaz, Ebiç Mahallesi’ndeki 48 cadde ve 525 haneyi doğalgazla buluşturacak
YEREL HABERLER Kayserigaz, Ebiç Mahallesi’ndeki 48 cadde ve 525 ...
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: ”KASKİ vatandaşın parasını harcarken bilgi vermeli”
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: ”KASKİ ...
Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Melikgazi'de ilçeye hizmet için araç filosu güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de ilçeye hizmet için araç filosu ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Yaptıklarımızı hayal bile edemiyorlar"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Yaptıklarımızı hayal bile ...
Kayseri'de Suriyeli 2 DEAŞ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de Suriyeli 2 DEAŞ sanığına hapis cezası
Başkan Altun belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Altun belediye personeliyle bayramlaştı
Süper Ligin golcü ismi yetiştiği takımın alt yapısını unutmadı
YEREL HABERLER Süper Ligin golcü ismi yetiştiği takımın alt yapısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X