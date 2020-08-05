Bellona Kayseri transferi kapattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transferi kapattı.

20202021 sezonu öncesi güçlü bir kadro oluşturarak sezona başlayacak olan SarıKırmızılılar 10 yeni ismi bünyesine kattı. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen Bellona Kayseri Basketbol dış transferde Tyasha Harris, Kylee Shook, Jacki Gemelos, Mikiah Herbert Harrigan, Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma yaparken iç transferde ise Ayşegül Günay Aladağ ile Gülse Uğur 1 yıllık Fatma Dikmen ile ise 5 yıllık daha sözleşme imzaladı. Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Önümüzdeki sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Dış transferde 7 ismi kadromuzu dahil ederken, geçen sezon takımımızda forma giyen 3 isim ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladık. Transfer tamamladık. Ancak ilerisi için belki genç oyuncu alabilir” diye konuştu.

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