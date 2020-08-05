Büyükşehir tercih maratonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( YKS) kapsamında tercih yapacak tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunacak. Buna göre Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK eğitmenleri 714 Ağustos tarihleri arasındaki tercih döneminde öğrencilerin yanında yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yarınları olarak gördüğü gençlere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK tarafından üniversite tercihi yapacak tüm adaylara tercihlerini doğru yapabilmesi amacıyla rehberlik hizmeti verecek. Tercih sıralamasının sınav puanı kadar önemli olduğu süreçte, gençlerin mağdur olmaması için gençlere profesyonel destek verecek olan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK gençlerin mağdur olmaması adına öğrencileri doğru üniversite seçimi ve istedikleri bölüme girebilmeleri için yönlendirecek.

Eğitim ve tercih danışmanlığı dört tesiste yapılacak. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı( YKS) tercihleri 7 Ağustos Cuma günü başlayıp 14 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılacak olan tercihler için öğrencilerin 0352 320 54 45 numaralı hattı arayarak randevu almaları gerekiyor.

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