Kayseri’de 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın bahçesinde yapılan aramada 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi İlçesinde A.E. isimli şahsın bahçesinde yapılan kontrolde 236 kök Kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. Şüpheli A.E. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.