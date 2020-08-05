Hes Kablo Kayserispor Recep Mamur Tesisleri dezenfekte edildi

Covid19 salgın süresince vatandaşların daha güvenilir ve daha hijyenik ortamlarda bulunmaları için aylardır her alanda titiz bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına Hes Kablo Kayserispor’un Recep Mamur Tesisleri’nde devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde korona virüse karşı aldığı tedbirleri arttırarak devam ediyor. Buna göre her alanda dezenfeksiyon işlemi yapan Büyükşehir Belediyesi Hes Kablo Kayserispor Recep Mamur Tesisleri’nde hem hijyeni sağlamak amacıyla hem de haşere ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Tüm Kayseri’nin ortak değeri olan Kayserispor’un antrenmanlarını yaptığı tesislerde teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, açık ve kapalı yüzme havuzları, malzeme odası, teknik direktör ve yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alan hem dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu hem de haşere ile mücadele kapsamında ilaçlandı.

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